В Новосибирском районе на финишной прямой строительство школы с фото- или телестудией

В Новосибирском районе близится к завершению строительство школы, которую будут посещать ребятишки микрорайонов Фламинго, Березки, а также поселка Элитный. Подрядчик – «СибРемонтСервис» завершает внутренние отделочные работы, заканчивает благоустройство. Работы идут четко в графике.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов посетил стройплощадку объекта и оценил готовность школы.

«Готовность школы, рассчитанной на 550 учеников, очень высокая, начинается подготовка документов к вводу в эксплуатацию. После этого стартует процедура получения лицензии. Для жителей данной территории школа долгожданная, пока местные ребятишки ездят в образовательные учреждения Краснообска и на Затулинку в Новосибирске, после открытия новой школы они смогут получать образование рядом с домом», отметил Дмитрий Тимонов.

Последние годы Новосибирский район постоянно прирастает социальными объектами, в том числе, образования. Два года назад в поселке Восход построена школа, рассчитанная на 1 100 мест, затем такая же по мощности школа построена в Краснообске, теперь строительство развернуто в других населенных пунктах района.

«Сегодня на территории района одновременно ведется строительство сразу трех школ: помимо поселка Элитный, новые учреждения образования возводятся в селах Толмачево и Марусино. По планам все школы будут построены до конца 2024 года, таким образом будет создано более 1, 5 тысяч новых мест для школьников. Кроме того, определен подрядчик для строительства еще одной школы — в поселке Кудряшовский, сейчас ведется проектирование объекта», - подчеркнул Дмитрий Тимонов.

Строящаяся в Элитном школа состоит из трех блоков переменной этажности: для начального, основного и среднего образования, культурно-информационного и физкультурно-спортивного блоков. Также в школе для развития ребятишек будут обустроены студия искусства и дизайна, школьная телестудия, фотостудия.

Кроме того, проект предполагает благоустройство прилегающей территории, где будут обустроены зоны отдыха с площадками, физкультурно-спортивная зона, в которую войдут футбольное поле, кольцевая беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадки.

Директор школы Сергей Ширяев добавил, что оборудование практически завезено на объект, готовится кадровый состав, ведется работа с педагогическим университетом по формированию коллектива.