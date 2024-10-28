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В микрорайоне Европейский берег появится новая школа

По словам застройщика, она будет инновационной, нестандартной и станет центром притяжения для жителей микрорайона.

pxhere.com

В Новосибирске в микрорайоне Европейский берег началось строительство школы на 1100 учеников. Уже забита первая диагностическая свая под новое образовательное учреждение. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Министр строительства региона Дмитрий Богомолов отметил, что сегодня строительство объектов образования – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Новосибирской области. При этом застройщики также активно включились в процесс создания новых социальных объектов, уже построены два детских сада за счет застройщиков – ГК СМСС и ГК «Союз», детсады передаются муниципалитету на безвозмездной основе. Теперь компания Брусника начала возведение школы в микрорайоне Европейский берег.

«Мы применяем различные варианты для решения такого важного вопроса, как создание социальной инфраструктуры параллельно со строительством жилья. На территории региона строятся объекты за счет федерального и регионального финансирования, а также во взаимодействии с крупными строительными компаниями Новосибирской области», – подчеркнул Дмитрий Богомолов.

Школа в микрорайоне Европейский берег станет второй, спроектированной и построенной компанией Брусника. В прошлом году здесь была введена в эксплуатацию школа на 825 воспитанников. Теперь началось строительство школы на 1100 мест. Как заявляет застройщик, она будет инновационной, нестандартной и станет центром притяжения для жителей микрорайона.

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