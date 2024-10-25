Как кошечку назвали? В Новосибирском зоопарке малышке дальневосточных леопардов выбрали имя

Малютка появилась на свет 25 июля. С того дня в жизни в ее произошло немало событий, она подросла и уже многому научилась, делится команда Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило в соцсетях. Если во время первых прогулок малышка робко ходила рядом с мамой по вольеру, то сейчас она уже ловко перепрыгивает через бревна и забирается на верхние точки.

«Подражая маме, она быстро научилась есть мясо и умело расправляется даже с большими кусками. В играх она оттачивает свои охотничьи инстинкты: внимательно наблюдает за тем, что происходит, затаивается, бесшумно нападает. С каждым днем малышка становится все более грациозным и уверенным в себе леопардом», — рассказали в зоосаде.

Сотрудники зоопарка назвали дальневосточного леопарда Хлоя. Они отмечают, что малышка до сих пор остается маминой дочкой. Мама кормит ее молоком, умывает, нежно обнимает во время сна и в любой момент готова броситься на защиту своего ребенка.



Фото: В. Шпаков