«Сибстекло» одержало победу в конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях»

Проект «Круговорот стекла в заводе», представленный ООО «Сибирское стекло» на XVII Всероссийском конкурсе корпоративных проектов в области ESG и социальной ответственности «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее», занял первое место в новой номинации «Устойчивый туризм».

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) – один из лидирующих производителей стеклотары в стране, крупнейший утилизатор стекольных отходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, имеет официальный статус «Партнер национальных проектов России».

Проект «Сибстекла» набрал наибольшее количество баллов по итогам очной защиты перед жюри. Напомним, конкуренцию новосибирскому предприятию в категории «Устойчивый туризм» составили ООО «Газпром переработка» (второе место), ООО УК «Металлоинвест» (третье место), ПАО «Сегежа Групп», Agenda Media Group и Горьковский автозавод. Всего в этом году конкурс объединил 85 компаний, заявивших 147 проектов, 38 из них получили награды.