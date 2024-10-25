Чтобы не замерзнуть: на левом берегу Новосибирска заменили 21 километр теплосетей

В правительстве Новосибирской области состоялось очередное заседание рабочей группы по мониторингу хода ремонтных работ на тепловых сетях Новосибирска. Заседание провёл заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Рабочая группа рассмотрела вопросы исполнения плана мероприятий по реализации программы «Надежность теплоснабжения левого берега г. Новосибирска на 2024/2025 гг.», а также сроки завершения ремонтных работ на теплосетях. В рамках программы уже заменили 21 км теплосетей на 27 участках левого берега Новосибирска.



«Реализация программы, нацеленной на повышение надежности теплоснабжения левобережной части Новосибирска, ведется согласно утвержденному плану, все ключевые мероприятия 2024 года выполнены, либо находятся в завершающей стадии», – резюмировал прозвучавшие на совещании доклады Сергей Сёмка.



После январских аварий на системах теплоснабжения Новосибирска для левобережной части города была разработана специальная программа повышения надежности теплоснабжения, на которую «СГК» выделила дополнительное финансирование в объеме около 1 млрд рублей. В рамках программы в Ленинском и Кировском районах Новосибирска заменили 21 км теплосетей на 27 участках. Например, на проблемном магистральном трубопроводе 1963 года по ул. Петропавловская заменили участок протяженностью 1 км 300 метров в однотрубном исчислении. Новые трубы должны прослужить не менее 30 лет. Сейчас работы практически завершены. Пока теплоснабжение потребителей – 151 многоквартирных домов и 14 социальных объектов, осуществляется по резервной схеме. Но в начале ноября новая теплосеть должна быть включена в работу.



Вместе с этим, в рамках программы, специалисты установили автоматизированную систему мониторинга затопления с автономным питанием на 31 тепловой камере, а также заменили секционирующую запорную арматуру по зоне левого берега. Идет работа над разделением зон теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 для минимизации отключений систем теплоснабжения потребителей при возникновении аварийных ситуаций. Строится узел подпитки из зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 в зону ТЭЦ-2. Кроме того, начата работа над анализом и изменением существующей системы теплоснабжения: регулирование режимов работы источников (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировской районной котельной) в единой системе теплоснабжения левого берега. По плану в 2024 году компания разработает проектно-инженерные решения, а реализует разработанные мероприятия в 2025 году.