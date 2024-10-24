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На Октябрьском мосту в Новосибирске ограничат движение по ночам

Это необходимо, чтобы подрядчик уложил новый асфальтобетон, обеспечивающий бесшовное соединение полос.

мэрия Новосибирска

На четыре ночи, в период с 25 по 28 октября, с 23 часов по 5.00, будет ограничено движение транспорта по полосам проезжей части Октябрьского моста.

По информации МКУ «Гормост», в этот временной период для проезда транспорта будет доступна лишь одна полоса в каждом направлении.

Ограничения будут связаны с проведением работ по устройству асфальтобетонного покрытия, обеспечивающего сопряжение между уже отремонтированными и действующими полосами. Работы выполнит подрядная организация ООО «СК Дороги Сибири».

Устройство нового асфальтобетона обеспечит бесшовное соединение полос и беспрепятственное движение транспорта по Октябрьскому мосту в зимний период.

После выполнения этих работ и монтажа металлического барьерного ограждения будет открыто полноценное движение без ограничений по всем полосам моста.
 

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