Новосибирцы обсудили концепцию парка «Усть-Тула»

Проектировщики ответили на вопросы и предложения, поступившие от горожан.
В Новосибирске прошло обсуждение концепции общественного пространства под рабочим названием «Парк «Усть-Тула». Разработчики ответили на вопросы жителей. Поступили предложения и замечания, которые будут учтены при создании дизайн-проекта.
Предпроектные исследования территории от парка «Арена» до Бугринской рощи были проведены в 2022 году. 2 июня 2023 года разработанная концепция парка «Усть-Тула» обсуждалась с новосибирцами. Идея создания парка получила поддержку мэра Новосибирска и губернатора Новосибирской области. Сейчас разработчики готовят дизайн-проект для первой очереди парка. Заинтересованные жители принимают участие в обсуждении проекта с начала проведения предпроектных исследований.
22 октября состоялось дополнительное обсуждение концепции с новосибирцами. Разработчики рассказали, что в концепции заложены природосохраняющие принципы, сбалансированы запросы и потребности представителей разных поколений и разных увлечений: экотропа, долинный дендропарк, острог с историческим музеем на острове, верфь (интерактивная экспозиция), исторический парк «Слобода» (реплика сибирский слободы с ремесленным мастерскими), кемпинг, ял-клуб, экстрим-парк природного типа, скалодром и многое другое.
«В проекте не принималось и не будет приниматься ни одного случайного решения. Все вопросы рассматриваются комплексно: исследования, заключения экспертов, внимание к мнениям горожан. Базовая идея – это парковый туристический комплекс и ноопарк для детей и взрослых. Мы постарались учесть самые разные уровни вовлечения посетителей: от простого базового отдыха до серьёзных исследований. Например, добавили в проект смотровые башни для наблюдений за птицами. Символом будущего парка мы предлагаем выбрать зимородка – эта птица часто встречается в устье Тулы, цвет оперения совпадает с цветами геральдики Новосибирска, и можно это использовать в цветовом дизайне всех локаций», – отметила одна из ключевых авторов проекта Александра Архипова.
Проектировщики ответили на вопросы и предложения, поступившие ранее от жителей: об особенностях флоры территории, дальнейших планах по мероприятиям с зелеными насаждениями, о запланированных мероприятиях по обеспечению безопасности парка.
Большинство жителей волновали вопросы транспортной доступности: проезды, парковочные места и сохранение дорог в близлежащих частных секторах. Двух часов обсуждений не хватило, все оставшиеся вопросы предложили передать в рабочую группу, созданную при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.
При разработке дизайн-проекта нового общественного пространства под рабочим названием «Парк «Усть-Тула» проектировщики будут уделять внимание каждому предложению, чтобы создать комфортное и красивое место отдыха с учетом интересов горожан.
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