Новосибирцы обсудили концепцию парка «Усть-Тула»

«В проекте не принималось и не будет приниматься ни одного случайного решения. Все вопросы рассматриваются комплексно: исследования, заключения экспертов, внимание к мнениям горожан. Базовая идея – это парковый туристический комплекс и ноопарк для детей и взрослых. Мы постарались учесть самые разные уровни вовлечения посетителей: от простого базового отдыха до серьёзных исследований. Например, добавили в проект смотровые башни для наблюдений за птицами. Символом будущего парка мы предлагаем выбрать зимородка – эта птица часто встречается в устье Тулы, цвет оперения совпадает с цветами геральдики Новосибирска, и можно это использовать в цветовом дизайне всех локаций», – отметила одна из ключевых авторов проекта Александра Архипова.



Проектировщики ответили на вопросы и предложения, поступившие ранее от жителей: об особенностях флоры территории, дальнейших планах по мероприятиям с зелеными насаждениями, о запланированных мероприятиях по обеспечению безопасности парка.



Большинство жителей волновали вопросы транспортной доступности: проезды, парковочные места и сохранение дорог в близлежащих частных секторах. Двух часов обсуждений не хватило, все оставшиеся вопросы предложили передать в рабочую группу, созданную при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.



При разработке дизайн-проекта нового общественного пространства под рабочим названием «Парк «Усть-Тула» проектировщики будут уделять внимание каждому предложению, чтобы создать комфортное и красивое место отдыха с учетом интересов горожан.