До конца этого года в Новосибирске заменят больше 270 остановок

До конца 2024 года в Новосибирске запланировано заменить 272 остановки. Об этом мэру Максиму Кудрявцеву доложили на аппаратном совещании с главами районов и руководителями структурных подразделений мэрии.

«Мы ведем планомерную работу по усовершенствованию системы пассажирского транспорта в Новосибирске. Сюда включается как обновление подвижного состава — новые трамваи и троллейбусы уже ходят по городским улицам, так и замена остановочных павильонов», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Как доложил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев, до конца года планируется заменить 272 остановки: «В связи с выделением дополнительного финансирования увеличится количество остановочных павильонов, которые мы заменим в этом году. Общий объём — 272 единицы. На сегодня выполнена замена 40 павильонов. Из них 15 объектов установлено на этой неделе».

Мэр Максим Кудрявцев также обратил внимание главы транспортного департамента на содержание уже существующих остановочных пунктов. Он отметил, что поступают жалобы на состояние остановки «Октябрьский рынок» на ул. Бориса Богаткова, и поставил задачу привести ее в нормативное состояние.

По словам Иосифа Кодалаева, покрытие на посадочной площадке уже восстановили. До конца недели будут благоустроены подходы к остановке, в частности, отремонтирован тротуар вдоль ул. Бориса Богаткова около дома № 66. Замена самого остановочного павильона запланирована на 2025 год.

Начальник департамента транспорта сообщил, что в Новосибирске готовится к запуску пилотный проект по оборудованию конечных остановок бытовыми модулями для экипажей подвижного состава.

«Индивидуальный модуль будет включать в себя санузел, комнату приема пищи, комнату отдыха водителей. До конца года ожидаем поставку. Посмотрим, как он проявит себя в процессе эксплуатации, и в следующем году будем оборудовать такими модулями другие конечные остановки», — сообщил Иосиф Кодалаев.

Тестовый модуль планируют установить на остановочном пункте «Станиславский жилмассив».