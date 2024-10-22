Мэрия Новосибирска приобрела технику для зимней уборки

Мэрия Новосибирска закупила 112 машин для уборки дорог в зимний сезон, пишет АиФ-Новосибирск.. О приобретении техники в ходе оперативного совещания правительства региона сообщил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

«Мэрией города Новосибирска для повышения уровня зимнего содержания приобретено дополнительно 112 единиц техники. Также рассмотрен вопрос о привлечении дополнительно 120 единиц дорожной техники», – рассказал глава ведомства.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что уже заключены два контракта по закупке дополнительной техники. Первый – на 103 единицы, причем больше половины машин уже получено.