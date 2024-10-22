Новосибирское правительство одобрило проект областного бюджета на ближайшие три года

В правительстве Новосибирской области на заседании под председательством губернатора Андрея Травникова рассмотрели проект главного финансового документа региона на очередной трехлетний период: рост собственных доходов бюджета позволит обеспечить выполнение всех социальных обязательств, реализацию новых национальных проектов и программ.

Проект закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», а также прогноз консолидированного бюджета Новосибирской области на 2025 год представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

«Формирование основного финансового документа региона основано на прогнозе макроэкономических показателей, доминирующих тенденциях федеральной повестки и принятых основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики по нашему региону», – подчеркнул Виталий Голубенко.