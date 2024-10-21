В каких районах Новосибирска горожане собрали больше всего мусора?

Этой осенью новосибирцы собрали рекордное количество отходов. Вес отходов, вывезенных с территории Новосибирска, за год вырос в пять раз, объем – в два с половиной раза, – подсчитали на Гусинобродском и Левобережном полигонах. С 7 по 18 октября там взвешивали каждую машину, привозившую листья, ветки, смёт, шины и прочие отходы – и сейчас подвели итоги.



Всего на полигонах Новосибирска разгрузились 2079 машин с субботников. Вопреки ожиданиям специалистов, что самым напряженным днем будет суббота, 12 октября, официальный день санитарного дня в Новосибирске, объемы вывоза мусора в последующие дни значительно превзошли субботние, чего никогда не случалось прежде.



12 октября на полигоны привезли 923 тонны отходов, 15 октября – 1308 тонн, 16 октября – 1117. Но главные рекорды были поставлены под занавес кампании по вывозу. 17 октября привезли 1880 тонн листьев, смета, покрышек и других отходов, 18 октября – 1340 тонн.



Самыми активными участниками субботника, исходя из веса вывезенных мешков с мусором, стали Дзержинский, Кировский и Октябрьский районы.