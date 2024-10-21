На объектах нового кампуса НГУ начались фасадные работы

Согласно принятому архитектурному решению, в зданиях УНЦ и НИЦ устанавливаются не стандартные окна, а витражные, которые предполагают большую площадь остекления. Их размер в 3-4 раза больше обычного окна. Здания УНЦ и НИЦ, как и корпус поточных аудиторий, имеют атриум, но только меньшего размера. Это центральное распределительное пространство, освещаемое через зенитный световой фонарь, расположенный в перекрытии, монтаж которого начался на этой неделе в обоих зданиях. Также продолжаются работы по устройству наружной системы ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, работы по кладке наружного блока «Сибит». Завершены работы по монтажу временного теплоснабжения УНЦ.



«Мы планируем запустить новые сетевые образовательные программы — «Медицинская кибернетика» и «Фармация», соглашение о реализации данного проекта было подписано с Инженерной школой МГУ в рамках форума «Технопром». На базе научно-исследовательского центра будут развиваться передовые направления, в которых НГУ занимает лидерские позиции, — это космическое приборостроение, синхротрон-нейтронные исследования, искусственные интеллект и другие», – отметил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

В корпусе поточных аудиторий, который также относится к объектам второй очереди, завершаются отделочные работы, ведутся пусконаладочные работы инженерных систем. Строительная готовность объекта составляет 86%. Параллельно готовятся документы для получения актов допуска в Ростехнадзоре и разрешения на ввод в эксплуатацию. Строительство корпуса поточных аудиторий планируется завершить в до конца 2024 года.