В Новосибирской области благоустроили парк семейного отдыха «Острова по интересам»

В Коченево Новосибирской области появился уютный парк семейного отдыха «Острова по интересам». Специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона проконтролировали завершение его благоустройства. «Новый парк станет ядром обширной зоны активного отдыха в Коченево, рядом с ним – стадион, а с другой стороны планируется бассейн. В парке несколько участков-островов: детская площадка, баскетбольная площадка, скейт-площадка, «остров» со спортивными тренажерами, в центре установлена сцена для праздничных мероприятий и экран для трансляций. Парк опоясывает дорожка для любителей ходьбы и бега», – сообщила заместитель начальника управления благоустройства минЖКХ и энергетики региона Мария Шичкина.