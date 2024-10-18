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В Новосибирской области благоустроили парк семейного отдыха «Острова по интересам»

В новом парке организовали несколько участков-островов (действительно «по интересам»): например, есть площадка для игры в баскетбол, скейт-локация, зона со спортивными тренажерами, а еще сцена и экран для трансляций.

В Коченево Новосибирской области появился уютный парк семейного отдыха «Острова по интересам». Специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона проконтролировали завершение его благоустройства. «Новый парк станет ядром обширной зоны активного отдыха в Коченево, рядом с ним – стадион, а с другой стороны планируется бассейн. В парке несколько участков-островов: детская площадка, баскетбольная площадка, скейт-площадка, «остров» со спортивными тренажерами,  в центре установлена сцена для праздничных мероприятий и  экран для трансляций. Парк опоясывает дорожка для любителей ходьбы и бега», – сообщила заместитель начальника управления благоустройства минЖКХ и энергетики региона Мария Шичкина.

В Коченево Новосибирской области появился уютный парк семейного отдыха «Острова по интересам». Специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона проконтролировали завершение его благоустройства. «Новый парк станет ядром обширной зоны активного отдыха в Коченево, рядом с ним – стадион, а с другой стороны планируется бассейн. В парке несколько участков-островов: детская площадка, баскетбольная площадка, скейт-площадка, «остров» со спортивными тренажерами,  в центре установлена сцена для праздничных мероприятий и  экран для трансляций. Парк опоясывает дорожка для любителей ходьбы и бега», – сообщила заместитель начальника управления благоустройства минЖКХ и энергетики региона Мария Шичкина.

Общая стоимость работ составила 48,8 млн рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

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