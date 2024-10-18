Бонусы за мусор: новосибирские студентки придумали «щедрые урны»

Студентки Сибирского университета геосистем и технологий в Новосибирске создали «умные урны», они назвали свой проект CleanCity, пишет АиФ-Новосибирск. Их задумка такова, что люди будут поощряться за выброс мелких отходов.

О стартапе рассказали в пресс-службе вуза. Предполагается, что умные урны поставят в местах с высоким трафиком. Когда выбрасываешь мусор, взамен получаешь какое-то число бонусов — потом эти бонусы можно будет обменять на скидки в магазинах, маркетплейсах, кафе и так далее.

Проект поддержали в Фонде содействия инновациям и мэрии Новосибирска, он отмечен в рамках программы «Студенческий стартап».