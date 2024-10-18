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На выходных в Новосибирске введен режим неблагоприятных метеоусловий

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

pxhere.com

Напомним, в начале этой недели новосибирцам уже объявляли о действии режима «черного неба»: он был введен с 18:00 14 октября до 10:00 18 октября. Однако в пятницу,18 октября, министерство природных ресурсов и экологии региона сообщило о продлении режима со ссылкой на данные Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации ведомства, до 12:00 часов 20 октября на территории сибирского мегаполиса ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

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