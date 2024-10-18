Губернатор Андрей Травников — о догазификации в Новосибирской области

Андрей Травников провел заседание регионального штаба по газификации. Прозвучали доклады о ходе реализации в 2024 году мероприятий по социальной догазификации, в том числе о предоставляемых мерах социальной поддержки льготным категориям граждан; о финансировании мероприятий Единым оператором газификации ООО «Газпром газификация».

Новосибирская область по объёмам финансирования со стороны Единого оператора занимает в стране второе место, которое делит со Свердловской областью, и они уступают только Ленинградской области. За 2024 год Единый оператор газификации уже направил Новосибирской области почти 2,6 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что в последние три года главная задача в этой отрасли – выполнение программы социальной догазификации. Глава региона отметил: «Нам удалось добиться результата по количеству поданных заявок. Предыдущие два года эту задачу мы ставили в качестве приоритетной, искали варианты, и надо признать, что 44 тысячи заявок – это достаточно неплохая динамика, как и по созданию условий для подключения. За это – спасибо всем обществам ПАО «Газпром» и всем остальным распределительным организациям, которые участвуют в программе. Предлагаю отдельно сконцентрироваться на льготных категориях граждан, давайте поставим себе цель: подключить не менее 90 процентов льготников».

Мероприятия по догазификации сегодня реализуются в 17 районах и 5 городских округах Новосибирской области. В реализации мероприятий по догазификации на территории Новосибирской области участвует 9 газораспределительных организаций, среди них крупнейшая – «Газпром газораспределение Томск».

В соответствии с утверждённым планом-графиком догазификации на 2022-2030 гг., общее количество домовладений, подлежащих догазификации в Новосибирской области, составляет 69 694 в 153-х населённых пунктах. Процент исполнения плана-графика на период 2021-2024 гг. – 88%.