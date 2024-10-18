Как выглядит Древняя Сибирь глазами археологов?

Экспозиция, посвященная Древней Сибири, открылась в главном здании Краеведческого музея.

Территория современной Новосибирской области была заселена ещё с эпохи каменного века, что подтверждается многочисленными находками археологов. Именно они проводят раскопки и находят фрагменты истории глубоко под землей. Археологических памятников в Новосибирской области тысячи, однако они исчезают из-за осыпи берегов Обского моря, образования оврагов, а также вмешательства человеческой деятельности: распашки полей и строительства домов.