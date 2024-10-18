Как выглядит Древняя Сибирь глазами археологов?

В Краеведческом музее открылась выставка «Сохраняя наследие. Древняя Сибирь глазами археологов».
Экспозиция, посвященная Древней Сибири, открылась в главном здании Краеведческого музея.
Территория современной Новосибирской области была заселена ещё с эпохи каменного века, что подтверждается многочисленными находками археологов. Именно они проводят раскопки и находят фрагменты истории глубоко под землей. Археологических памятников в Новосибирской области тысячи, однако они исчезают из-за осыпи берегов Обского моря, образования оврагов, а также вмешательства человеческой деятельности: распашки полей и строительства домов.
В открытии выставки приняла участие министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина
На выставке представлены археологические находки, спасенные за последние 25 лет. Они расскажут о жизни, культуре и погребальных традициях народов Южной Сибири. Посетители увидят орудия труда, оружие, украшения и предметы быта. Среди них бронзовые украшения лошадиной узды, средневековые женские украшения и иранские монеты, обнаруженные в Сибири.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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