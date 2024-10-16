Как искусственный интеллект помогает снизить число пожаров в Новосибирской области?

В Новосибирской области в 12 районах к системе круглосуточного пожарного мониторинга с интеллектуальным распознаванием дыма подключены несколько десятков камер видеонаблюдения. Всего в районах, подключенных к Лесохранителю, за 2024 год было выявлено 248 термоточек. В аналогичном периоде 2023 года – 3205, что свидетельствует о снижении их количества на 92,3%.

В рамках рабочей поездки в Барабинский и Куйбышевский районы министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь проконтролировал работу системы «Лесохранитель» и подвел итоги по обнаружению комплексом возгораний в пожароопасном периоде. Создание новых электронных форматов и процесс перехода на них соответствуют реализации национальной цели «Цифровая трансформация».

«Круглосуточный мониторинг в самых горимых районах области длился полгода, с апреля по октябрь. Конечно, на снижении количества пожаров в регионе сказались погодные условия, но и система показала отличные результаты. В районах, охваченных мониторингом, количество термоточек по сравнению с прошлым годом снизилось на 92%. В Куйбышевском районе отмечаем снижение на 90%, в Барабинском на 95%. Самая частая причина пожаров – человеческая халатность. Система видеонаблюдения срабатывает как сдерживающий от разведения огня фактор, помогает быстро обнаружить очаг возгорания, а также найти нарушителей», – подчеркнул Сергей Цукарь.

Куйбышевский район стал первым в области, где были установлены комплексы «Лесохранитель» в рамках пилотного проекта в прошлом году. Помимо него на данный момент к системе подключены Барабинский, Кыштовский, Венгеровский, Убинский, Каргатский, Колыванский, Мошковский, Новосибирский, Северный, Сузунский и Чулымский районы. Минцифра региона обеспечила интеграцию «Лесохранителя» с региональной платформой координации работы служб и ведомств, запуск которой состоялся в апреле по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Сигнал о пожаре моментально отображается в системе, передаётся в региональное управление МЧС для оперативного реагирования. Задача по ликвидации пожаров в первые сутки выполняется на 100%.

Напомним, в регионе используется четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах. Это видеомониторинг, наземный мониторинг, авиационный и космический мониторинг. По данным регионального минприроды, благодаря всем принимаемым мерам в пожароопасном периоде этого года зафиксировано в 10 раз меньше пожаров, чем в прошлом году.