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На Димитровском мосту в Новосибирске временно закроют для движения полосу

Будет перекрыта крайняя левая полоса моста в направлении с левого берега на правый.

pixabay.com

В Новосибирске на два дня закроют для движения полосу Димитровского моста для укладки асфальтобетон. По информации МКУ «Гормост», с 00.00 16 октября до 00.00 18 октября будет закрыта для движения транспорта крайняя левая полоса моста в направлении с левого на правый берег.

В указанный период подрядная организация будет выполнять устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта в зимний дорожный сезон. После всех работ будет открыто полноценное движение без ограничений по всем полосам Димитровского моста.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

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