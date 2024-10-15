На Димитровском мосту в Новосибирске временно закроют для движения полосу

В Новосибирске на два дня закроют для движения полосу Димитровского моста для укладки асфальтобетон. По информации МКУ «Гормост», с 00.00 16 октября до 00.00 18 октября будет закрыта для движения транспорта крайняя левая полоса моста в направлении с левого на правый берег.



В указанный период подрядная организация будет выполнять устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта в зимний дорожный сезон. После всех работ будет открыто полноценное движение без ограничений по всем полосам Димитровского моста.



Водителей просят быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.