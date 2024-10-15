В Новосибирске завершили благоустройство бульвара «Грибоедовский»

Зеленую локацию благоустраивали в течение двух лет, работы над ней оцениваются в сумму около 30,5 миллионов рублей.

Бульвар «Грибоедовский» окружен жилыми домами, рядом расположены две школы. Площадь общественной территории составляет более 15 тысяч кубометров.

В июле 2023 года «Горзеленхоз» заключил двухгодичный договор с компанией «Улант» на выполнение работ по благоустройству. На первом этапе отремонтировали часть дороги со стороны улицы Лескова, установили лотки для водоотведения и освещение на одной стороне бульвара.

Проект не предусматривал освещение со второй стороны общественной территории, поэтому в 2023 году было принято решение о выделении дополнительных средств.

«В текущем году полностью заасфальтировали дорожно-тропиночную сеть и разместили малые архитектурные формы. Высадили более 500 кустарников альпийской смородины, почти семь тысяч ирисов и более 150 штук лоха серебристого. На данный момент благоустройство полностью завершено», — рассказала заместитель начальника управления благоустройства общественных пространств мэрии города Новосибирска Евгения Перова.