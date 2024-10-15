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Улицу Ленина в Новосибирске опять сделают пешеходной?

Изменения связаны с приближающимися зимними праздниками.

pxhere.com

В Новосибирске часть улицы Ленина опять станет пешеходной. Ее планируют перекрыть на два месяца в связи с празднованием Нового года. Об этом на оперативном совещания в региональном правительстве сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Кроме того, он рассказал, что с 10 ноября центр города начнут декорировать к зимним праздникам. Особое внимание будет уделено оформлению Театрального и Первомайского скверов, улицы Ленина и Красного проспекта.

«Мы планируем перекрыть улицу Ленина, чтобы начать монтаж оборудования и открыться 1 декабря. До 1 февраля улица Ленина будет закрыта для транспорта», — рассказала руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян журналистам VN.RU.

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