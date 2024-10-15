Наблюдаем небесное тело: комета Цзыцзиньшань–ATLAS стала видимой на закате Солнца

Комета стала видимой в предсказанное астрономами время в предсказанной геометрии небесного свода. Она наблюдается близко к горизонту, там, где Солнце «садится» и исчезает за кромкой земного диска.

Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS, Цзыцзиньшань–ATLAS) — это короткопериодическая комета. Она получила двойное название потому, что была обнаружена одновременно двумя командами наблюдателей: 27 февраля 2023 года на 50-см телескопе обзора ATLAS в Южной Африке, а 9 января, за полтора месяца до этого момента, — сотрудниками Китайского астероидного обзора Tsuchinshan. Периодичность ее появления составляет около 70 лет.

Представленные снимки сделаны сотрудниками Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ в Колыванском районе Новосибирской области, где облачный покров не был таким плотным, как в Новосибирске.