Наблюдаем небесное тело: комета Цзыцзиньшань–ATLAS стала видимой на закате Солнца

Сотрудники Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ поделились фотографиями кометы.
Комета стала видимой в предсказанное астрономами время в предсказанной геометрии небесного свода. Она наблюдается близко к горизонту, там, где Солнце «садится» и исчезает за кромкой земного диска.
Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS, Цзыцзиньшань–ATLAS) — это короткопериодическая комета. Она получила двойное название потому, что была обнаружена одновременно двумя командами наблюдателей: 27 февраля 2023 года на 50-см телескопе обзора ATLAS в Южной Африке, а 9 января, за полтора месяца до этого момента, — сотрудниками Китайского астероидного обзора Tsuchinshan. Периодичность ее появления составляет около 70 лет.
Представленные снимки сделаны сотрудниками Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ в Колыванском районе Новосибирской области, где облачный покров не был таким плотным, как в Новосибирске.
Как отмечает Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ, яркая кома и очень протяженный хвост делают эту комету очень заметной и запоминающейся. Расстояние до Солнца в настоящее время не самое близкое по траектории, и влияние Солнца пока не «расщепляет» хвост на ионную (обычно голубовато-зеленую) и газовую (обычно бело-желтую) составляющие. Сейчас комета наиболее яркая. Ее можно будет наблюдать в Северном полушарии еще в течение двух-трех недель, однако она будет постепенно подниматься выше над горизонтом и становиться менее яркой.
Это не последнее запоминающееся астрономическое событие этой осени. Недавно, 27 сентября 2024 года, была открыта еще одна новая комета C/2024 S1 (ATLAS).
В Северном полушарии ее можно будет наблюдать только 28 октября в течение нескольких часов, в начале вечернего времени, когда стемнеет. Однако можно будет увидеть только один хвост кометы, без комы.
— Попытаться увидеть хвост можно и днем 28 октября, глядя в направлении Солнца. Но обязательно при этом использовать черные или серые фильтры, как во время полного солнечного затмения, иначе можно получить ожог сетчатки. Хвост будет начинаться от солнечного диска и пересекать значительную часть неба. Скорость кометы аномально большая, что позволит наблюдать хвост кометы, «закрученный» вокруг Солнца. Это редкое астрономическое событие можно будет увидеть 28 октября 2024 года примерно с 07:00 до 15:00 с кульминацией в 11:00 (по Всемирному времени). Яркость кометы и её хвоста может в несколько раз или даже в десятки раз превысить яркость полной Луны, — рассказала Альфия Нестеренко.
Публикация подготовлена по материалам, предоставленным заведующей Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ Альфией Нестеренко.
Фото: Михаил Маслов, Учебный астрофизический автоматизированный комплекс Физического факультета НГУ
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