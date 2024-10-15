Кого назначили новым министром строительства в Новосибирской области?

На должность министра строительства региона назначен Дмитрий Богомолов. С 2005 года он занимается решением вопроса обманутых дольщиков региона: сначала в качестве председателя ЖСК, с 2019 года — в должности директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области. В 2022 году был назначен заместителем министра строительства НСО, курирующим данный вопрос.

Под его руководством налажено взаимодействие региона с федеральным Фондом развития территорий, ведется активная работа по восстановлению прав дольщиков с применением региональных механизмов поддержки. Благодаря комплексу мер за последние три года количество долгостроев на территории региона сократилось более чем в двадцать раз.

Распоряжение о назначении министром строительства региона Дмитрия Богомола подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.