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Режим черного неба объявили в Новосибирске — что это значит?

О неблагоприятном режиме информирует Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 18.00 14 октября до 10.00 18 октября на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности.

«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения ожидается повышенный», — сказано в сообщении управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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