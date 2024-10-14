Режим черного неба объявили в Новосибирске — что это значит?

С 18.00 14 октября до 10.00 18 октября на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности.

«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения ожидается повышенный», — сказано в сообщении управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.