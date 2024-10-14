Зима близко: техника для уборки снега готова выйти на новосибирские дороги

Губернатор Андрей Травников поручил профильному ведомству разработать меры по совершенствованию содержания дорог зимой.

«Моё требование - постоянное движение вперёд, с динамикой по улучшению качества работ. Каждый год мы реализуем новые мероприятия, принимаем дополнительные меры по улучшению качества дорожных работ, в том числе и в части зимнего содержания. На следующем оперативном совещании доложите, что дополнительно за лето подготовлено, реализовано, или будет сделано в течение зимы, для того, чтобы качество содержания дорог улучшилось», – отметил глава региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил губернатору о готовности дорожных служб к зимнему сезону.

На обслуживаемой сети автомобильных дорог завершается подготовка к наступлению отрицательных температур, проведен анализ состояния дорожного покрытия капитального типа по районам Новосибирской области, выданы дополнительные план-задания по проведению планировки и профилированию щебеночных и грунтовых автодорог.

До начала зимнего периода заблаговременно проверяется состояние всех школьных маршрутов, а в случае наличия дефектов на проезжей части производится устранение дефектов, в рамках имеющихся лимитов финансирования по статьи содержание автомобильных дорог. На весь зимний период все школьные маршруты области находятся на постоянном контроле.

В рамках подготовки к зимнему периоду эксплуатации автодорог подрядные организации проводят работы по заготовке противогололедных материалов, ГСМ, подготовке пескобаз и специализированной дорожной техники. Темпы этих работ регулярно проверяются непосредственно в районных подразделениях дорожно-эксплуатационных организаций, комиссионно, совместно с представителями администраций муниципальных районов и сотрудников ГИБДД.

Также для защиты дорог устанавливаются снегозадерживающие полосы и заборы. Кроме того, на областных автодорогах будет организовано 36 передвижных пунктов обогрева.