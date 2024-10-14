Новосибирская область — в числе лучших по организации летнего отдыха для детей

Эксперты Всероссийского смотра-конкурса по определению лучших субъектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей в рамках летней оздоровительной кампании 2024 года определили победителей в каждом федеральном округе страны: наш регион уже третий год подряд лидирует в Сибирском федеральном округе.

Всероссийский смотр-конкурс направлен на оценку эффективности работы регионов России по направлению детского отдыха. Организатором конкурса является Министерство просвещения РФ. Смотр-конкурс проводился заочно на основании анализа информации из официальных ресурсов Минпросвещения России и органов исполнительной власти российских регионов. Эксперты оценили и определили победителей в каждом федеральном округе страны. Новосибирская область третий год подряд становится лучшим организатором детского отдыха в Сибирском федеральном округе.

Церемония награждения победителей состоялась в рамках Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы – 2024», который проходил во Всероссийском детском центре «Смена» с 9 по 11 октября. Дипломы победителям вручил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы» реализуется в центре «Смена» с 2021 года и является главным деловым событием года в сфере отдыха детей и их оздоровления. В дистанционном и очном форматах в нем принимают участие вожатые, педагоги, директора лагерей, представители туристических агентств, федеральных и региональных органов исполнительной власти. Участники «Больших смыслов» обсуждают и формулируют предложения по развитию отрасли, презентуют новые практики и формы работы, направленные на развитие творческого, интеллектуального и лидерского потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья и безопасности.