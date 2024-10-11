В Новосибирской области экоактивисты заложили новый сосновый бор

Более 700 неравнодушных жителей, лесоводов, волонтеров, представителей предприятий и общественных организаций региона высадили 20 тысяч саженцев сосны на территории Ордынского лесничества. Наш регион активно участвует в таких мероприятиях, а количество высаженных деревьев с каждым годом увеличивается.

Центральное региональное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес» федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» традиционно проходит в октябре. В этом сезоне акции мероприятие прошло в Ордынском районе вблизи села Спирино. Это место выбрано неслучайно: недалеко расположен участок леса, ранее пройденный огнем. Также локация уже известна волонтерам – в мае этого года здесь прошла первая региональная лесовосстановительная кампания «Семейный лес».