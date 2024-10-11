В Новосибирской области экоактивисты заложили новый сосновый бор

В рамках акции «Сохраним лес» посадили больше двадцати тысяч сосен.
Более 700 неравнодушных жителей, лесоводов, волонтеров, представителей предприятий и общественных организаций региона высадили 20 тысяч саженцев сосны на территории Ордынского лесничества. Наш регион активно участвует в таких мероприятиях, а количество высаженных деревьев с каждым годом увеличивается.
Центральное региональное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес» федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» традиционно проходит в октябре. В этом сезоне акции мероприятие прошло в Ордынском районе вблизи села Спирино. Это место выбрано неслучайно: недалеко расположен участок леса, ранее пройденный огнем. Также локация уже известна волонтерам – в мае этого года здесь прошла первая региональная лесовосстановительная кампания «Семейный лес».
Эта акция отличалась особым масштабом. «Хочу, в первую очередь, поблагодарить всех организаторов, кто подготовил такую замечательную площадь, кто вырастил такой хороший посадочный материал, с которым мы с вами сегодня будем работать. «Сохраним лес» решает задачи развития экологической культуры и ответственного отношения к природе. За пять лет реализации проекта к нему присоединились миллионы участников со всех регионов страны, которые высадили около 300 млн. деревьев. Конечно, хочу пожелать всем вам много позитивных эмоций и отличного настроения», – поприветствовал участников акции руководитель департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Михаил Карнаухов.
Акция достигла «экватора» по количеству высаженных деревьев, и произошло это именно в Новосибирской области – одна из сосен стала по счету 35-миллионным саженцем проекта. Напомним, всероссийский проект, целью которого в этом году является высадка 70 миллионов деревьев, поддержали уже в более чем в 70 субъектах страны.
«Когда ради такого прекрасного дела, как восстановление лесов, вместе собираются счастливые и неравнодушные люди, это очень воодушевляет. Я убежден, что одна из главных миссий Новосибирской области – воспитать экологически грамотных жителей. Прежде всего, хочу пожелать вам мирного неба и сказать «спасибо», – поприветствовал собравшихся министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
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