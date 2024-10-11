В Новосибирской области реконструируют дорогу к синхротрону СКИФ

В Новосибирском районе ведется реконструкция дороги вдоль строительной площадки «СКИФа». Дорога «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» была построена в 80-х годах прошлого века для проезда до садовых обществ. Тогда земляное полотно отсыпали хозяйственным способом без учета отраслевых норм с минимальной толщиной покрытия.



«Со временем территория ближайших населенных пунктов увеличилась, и интенсивность движения по трассе значительно возросла. Направлением стал пользоваться не только легковой, но и грузовой транспорт. Это привело к износу дороги, местами покрытие и вовсе разрушилось. Проведение работ по замене покрытия не целесообразно – необходима полная замена земляного полотна и основания дороги с изменением параметров объекта», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Дорога будет реконструирована до категории, соответствующей интенсивности и составу транспортного потока. Подрядчику предстоит провести устройство новой конструкции дорожной одежды, реконструкцию водопропускных труб, устройство тротуаров и велодорожек, стационарного электрического освещения, остановок общественного транспорта, технических средств организации дорожного движения. Срок завершения работ по контракту – середина октября 2025 года.