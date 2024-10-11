Есть где погулять: в Новосибирской области благоустроили «Гуляй-парк»

В 2022 году были выполнены подготовительные работы, земляные работы, устройство площадки для подъезда, устройство лестничных спусков. Далее был установлен архитектурный объект-надпись «Маслянино» с ярким освещением, которая «встречает» гостей поселка. В 2024 году вдоль ул. Коммунистической завершили устройство пешеходной дорожки протяженностью более 700 метров и двух больших площадок – детской и спортивной. Площадки сейчас стали главным местом притяжения для детей и молодежи близлежащего микрорайона. Финансирование проекта за весь период реализации составило 34,1 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.