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Есть где погулять: в Новосибирской области благоустроили «Гуляй-парк»

Благоустройство парка заняло два года.

nso.ru

В Маслянино Новосибирской области завершилось благоустройство общественного пространства «Гуляй-парка» – протяженного въезда в рабочий поселок по улице Коммунистической, проект реализовывался в течение двух лет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

nso.ru
nso.ru
nso.ru

В 2022 году были выполнены подготовительные работы, земляные работы, устройство площадки для подъезда, устройство лестничных спусков. Далее был установлен архитектурный объект-надпись «Маслянино» с ярким освещением, которая «встречает» гостей поселка. В 2024 году вдоль ул. Коммунистической завершили устройство пешеходной дорожки протяженностью более 700 метров и двух больших площадок – детской и спортивной. Площадки сейчас стали главным местом притяжения для детей и молодежи близлежащего микрорайона. Финансирование проекта за весь период реализации составило 34,1 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.

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