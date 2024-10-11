В Новосибирской области завершился ремонт сразу двух мостов

Дорожники Новосибирской области провели приемку двух мостов через реку Верх-Тула возле одноименного населенного пункта. Оба объекта расположены на 23 км автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар», которая входит в региональную опорную сеть дорог.

Железобетонный мост разветвляется на две части. Правая часть моста протяженностью 47 п.м. была построена в 1963 году, а в 1998 году – левая часть протяженностью 50 п.м. После ежегодного обследования специалисты Территориального управления автомобильных дорог зафиксировали на обеих частях моста износ асфальтобетонного покрытия на проезжей части, подходах и разрушение защитного слоя бетона несущих конструкций.



«Чтобы сообщение не прерывалось, решено было привести искусственное сооружение в нормативное состояние как можно скорее. Для этого были использованы инструменты национального проекта «Безопасные качественные дороги» – своевременно выделены средства и начаты работы, за счет чего объект был введен уже в текущем году», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.