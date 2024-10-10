В Новосибирской области благоустроят набережную и новый парк

В Сузуне Новосибирской области завершается благоустройство набережной реки Нижний Сузун и реки Пивоварка при «Екатерининской площади» и одновременно началось благоустройство масштабного парка «Вешняки». Работы ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Сегодня специалисты министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области проконтролировали ход работ на объектах. Благоустройство набережной в р.п. Сузун в рамках нацпроекта началось в 2022 году, на сегодня выполнено устройство асфальтобетонного покрытия проезда, установка ограждения, посадка кустарников сирени, деревьев, газон, смонтировано освещение и видеонаблюдение. В 2024 году сделано свайное поле, продолжено асфальтобетонное покрытие тротуаров и дорожек, установлены скамейки. Сейчас завершается установка покрытия деревянного настила на сваях и на смотровой площадке. Общая стоимость работ более 30 миллионов рублей.