Старейший в городе: новосибирцам расскажут об истории Октябрьского района

9 октября открылась выставка, посвященная его 95-летию.
До конца октября можно узнать почти вековую «биографию» старейшего района Новосибирска — жителей приглашают на экскурсии в исторический парк «Россия — моя история».
Выставку «95 лет Октябрьскому району города Новосибирска» открыли 9 октября. Первую экскурсию для гостей провел директор мультимедийного парка, кандидат исторических наук Алексей Пронин.
Выставка будет доступна для всех желающих до 27 октября:
— по средам и пятницам — с 10.00 до 18.00;
— по субботам и воскресеньям — с 11.00 до 19.00.
Вход бесплатный.
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
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