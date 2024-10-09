Старейший в городе: новосибирцам расскажут об истории Октябрьского района

До конца октября можно узнать почти вековую «биографию» старейшего района Новосибирска — жителей приглашают на экскурсии в исторический парк «Россия — моя история».

Выставку «95 лет Октябрьскому району города Новосибирска» открыли 9 октября. Первую экскурсию для гостей провел директор мультимедийного парка, кандидат исторических наук Алексей Пронин.

Выставка будет доступна для всех желающих до 27 октября:

— по средам и пятницам — с 10.00 до 18.00;

— по субботам и воскресеньям — с 11.00 до 19.00.

Вход бесплатный.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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