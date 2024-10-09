В Новосибирской области уже начали готовиться к паводку 2025 года

Глава региона отметил своевременность противопаводковых мер, принятых в 2024 году: «Этот год мы прошли, несмотря на погодные условия, относительно спокойно. Спасибо всем руководителям, которые прикладывали усилия для того, чтобы не допустить инцидентов – в случае необходимости главы, руководители органов областного уровня, Главное управление МЧС принимали правильные, оперативные решения».

Губернатор поручил уточнить планы подготовки к паводкоопасному периоду 2025 года, провести точный расчет необходимых инертных материалов, определить участки для их заготовки и складирования. «Областной план может быть укрупненным, отдельными направлениями, если говорить о муниципальных планах, в них точно должна быть указана конкретика – с расчётом объемов запаса материалов, с конкретными земельными участками под карьеры, с конкретными сроками обучения персонала», – подчеркнул глава региона.

О проведенных мероприятиях по подготовке к паводкоопасному периоду 2025 года Губернатору доложил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Министерством совместно с органами местного самоуправления на базе НГАСУ Сибстрин проведено обучение специалистов обеспечивающих безопасность гидротехнических сооружений.