В Новосибирской области уже начали готовиться к паводку 2025 года

Задачи по подготовке к прохождению паводка поставил губернатор Андрей Травников.
Глава региона отметил своевременность противопаводковых мер, принятых в 2024 году: «Этот год мы прошли, несмотря на погодные условия, относительно спокойно. Спасибо всем руководителям, которые прикладывали усилия для того, чтобы не допустить инцидентов – в случае необходимости главы, руководители органов областного уровня, Главное управление МЧС принимали правильные, оперативные решения».
Губернатор поручил уточнить планы подготовки к паводкоопасному периоду 2025 года, провести точный расчет необходимых инертных материалов, определить участки для их заготовки и складирования. «Областной план может быть укрупненным, отдельными направлениями, если говорить о муниципальных планах, в них точно должна быть указана конкретика – с расчётом объемов запаса материалов, с конкретными земельными участками под карьеры, с конкретными сроками обучения персонала», – подчеркнул глава региона.
О проведенных мероприятиях по подготовке к паводкоопасному периоду 2025 года Губернатору доложил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Министерством совместно с органами местного самоуправления на базе НГАСУ Сибстрин проведено обучение специалистов обеспечивающих безопасность гидротехнических сооружений.
В августе и сентябре проведена проверка 30 гидротехнических сооружений в 14 муниципальных образованиях.
Как доложил министр, ситуация с гидротехническими сооружениями находится на постоянном контроле. Муниципальным образованиям даны рекомендации по снижению уровня воды до безопасных отметок.
На случай возникновения чрезвычайных ситуаций администрациями муниципальных образований на 2025 год подготовлены инертные материалы в объеме 31 тыс. тонн, министерством определены места по добыче необходимых полезных ископаемых.
В 2025 году будет продолжена работа по расчистке русла р. Карасук в Кочковском районе.
В 2024 году министерством разрабатывается проект кап. ремонта дамб на озере Чаны, находящихся в областной собственности.
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