В Новосибирске завершили осеннюю серию субботников «Берег добрых дел»

Акция собрала больше ста волонтеров, общими усилиями которых с берегов реки было вывезено 70 мешков мусора объемом 250 литров каждый. Самой необычной находкой стали плоды кокоса.

В акции приняли участие сотрудники министерства, мэрии города, студенты зеленых вузов, школьники, представители общественных объединений и просто неравнодушные жители города. Уборка снова проходила в формате соревнований – все участники разделились на 13 команд, включая команды НГУЭУ, СибУПК, СГУВТ, МБОУ СОШ 19, Архитектурно-строительного колледжа. По итогам акции состоялась церемония награждения. Первое место заняла команда НГУЭУ.