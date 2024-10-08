В Новосибирске завершили осеннюю серию субботников «Берег добрых дел»

Финальный экосубботник прошел на набережной Оби.
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с Комитетом охраны окружающей среды мэрии Новосибирска провело акцию «Вода России» на Михайловской набережной. Это мероприятие по традиции завершило серию осенних субботников «Берег добрых дел».
«Сегодня происходит подведение итогов осенней серии субботников «Берег добрых дел», это завершающее мероприятие, всего за сентябрь было проведено 16 субботников, в них приняло участие почти 800 человек. Радует, что с каждым годом количество участников растет, а количество убранных территорий, соответственно, увеличивается. Также примечательно, что с каждым разом мусора становится меньше, а это значит, что ваш пример мотивирует граждан убирать за собой в местах отдыха», – поприветствовала собравшихся председатель Комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова.
Акция собрала больше ста волонтеров, общими усилиями которых с берегов реки было вывезено 70 мешков мусора объемом 250 литров каждый. Самой необычной находкой стали плоды кокоса.
В акции приняли участие сотрудники министерства, мэрии города, студенты зеленых вузов, школьники, представители общественных объединений и просто неравнодушные жители города. Уборка снова проходила в формате соревнований – все участники разделились на 13 команд, включая команды НГУЭУ, СибУПК, СГУВТ, МБОУ СОШ 19, Архитектурно-строительного колледжа. По итогам акции состоялась церемония награждения. Первое место заняла команда НГУЭУ.
«Думаю, сегодня можно не акцентировать внимание на том, что основная цель акции - воспитание экологической грамотности, потому что те, кто здесь собрались, как раз являются примером грамотного экологического поведения. Хочется просто поблагодарить всех причастных. Также отрадно видеть с каждым годом среди волонтеров все больше представителей юного поколения», – прокомментировала начальник информационно-аналитического отдела регионального минприроды Анастасия Ларесс.
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