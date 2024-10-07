Как цифровые сервисы делают проще жизнь новосибирцев?

Робот Макс от Госуслуг научится помогать жителям нашей области с получением региональных услуг, а информация об освобождении школьников от уроков физкультуры станет появляться в электронном журнале автоматически.

В Новосибирской области продолжают активно развивать и совершенствовать цифровые сервисы. О том, как идет эта работа, сегодня на оперативном совещании губернатору Андрею Травникову доложил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Более 92% жителей Новосибирской области зарегистрированы на портале Госуслуг. За истекший период 2024 года количество поданных электронных заявлений оказалось почти равным общему количеству заявлений в 2023 году, а доля заявлений в электронном виде по массовым социально значимым услугам составляет более 50%, отметил министр.

Новосибирцы активно используют портал для совершения платежей по госпошлинам, налогам и штрафам. Общий объем платежей за 2024 год составил 2,4 млрд рублей.

Развивается новый формат предоставления Госуслуг через виртуальных помощников в чате. Робот Макс от Госуслуг теперь доступен и на умных устройствах, колонках с Алисой. Он рассказывает как воспользоваться нужным сервисом и умеет сам подавать заявления. Сейчас ведется проработка сценариев общения Макса с пользователем в рамках предоставления региональных услуг.

Электронные сервисы активно внедряются в здравоохранении региона. Более 1,7 млн жителей нашей области имеют доступ к меддокументам на портале Госуслуг: протоколы консультаций, исследований, результаты анализов, направления. В 2024 году более 1 млн граждан записались на прием к врачу и более 190 тысяч оформили вызов врача на дом через Госуслуги.

За последний год увеличилась популярность использования цифровых сервисов и в сфере образования. Так, в 2024 году записью детей в сад, школу пользуются более 70% родителей. Популярна среди подростков электронная запись в колледжи и ВУЗы, а в кружки и секции практически все записываются в электронном виде через портал Госуслуг или навигатор дополнительного образования.