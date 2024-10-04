В новосибирском наукограде Кольцово благоустроили проспект Академика Сандахчиева

В следующем году в наукограде запланировано благоустройство территории у детской школы искусств: там установят фонтан, сделают зоны отдыха и высадят декоративные деревья.
Специалисты министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области проконтролировали завершающий этап работ на проспекте Академика Сандахчиева в Кольцово. Благоустройство проспекта по федеральному проекту началось в 2020 году с обустройства общественного пространства и строительства пешеходного моста через реку Забобурыха. Мост связал 4-й микрорайон с центральной частью Кольцово. В 2021 году выполнено благоустройство центральной ландшафтной зоны вдоль проспекта Академика Сандахчиева с устройством тротуаров, установкой лавочек, урн, архитектурных форм. На последнем этапе в 2024 году было смонтировано современное освещение и система видеонаблюдения.
Всего с 2019 года в рамках федерального проекта в р.п. Кольцово благоустроено 3 придомовые территории и 6 общественных пространств: прогулочные зоны на проспекте Академика Сандахчиева, благоустройство в парке Кольцово, протяженные пешеходные маршруты между микрорайонами и пешеходный мост через реку Забобурыха.
В 2024 году проводилось Всероссийское онлайн – голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской» в 2025 году. Победителем голосования в р.п. Кольцово стало общественное пространство возле МБУДО «КДШИ». На территории предлагается устройство сухого фонтана с системой очистки воды, обустройство зоны отдыха (затенённого уголка с садовой мебелью), устройство современного и стилизованного освещения, высадка саженцев декоративных деревьев, обустройство цветников и каскада газонов с учетом уникальных особенностей ландшафта земельного участка. Проект будет реализован в 2025 году.
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