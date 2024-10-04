В новосибирском наукограде Кольцово благоустроили проспект Академика Сандахчиева

Специалисты министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области проконтролировали завершающий этап работ на проспекте Академика Сандахчиева в Кольцово. Благоустройство проспекта по федеральному проекту началось в 2020 году с обустройства общественного пространства и строительства пешеходного моста через реку Забобурыха. Мост связал 4-й микрорайон с центральной частью Кольцово. В 2021 году выполнено благоустройство центральной ландшафтной зоны вдоль проспекта Академика Сандахчиева с устройством тротуаров, установкой лавочек, урн, архитектурных форм. На последнем этапе в 2024 году было смонтировано современное освещение и система видеонаблюдения.

Всего с 2019 года в рамках федерального проекта в р.п. Кольцово благоустроено 3 придомовые территории и 6 общественных пространств: прогулочные зоны на проспекте Академика Сандахчиева, благоустройство в парке Кольцово, протяженные пешеходные маршруты между микрорайонами и пешеходный мост через реку Забобурыха.