На улице Урицкого в Новосибирске реконструируют полувековую черемуховую аллею

Специалисты провели дендрологическое исследование и выяснили, что 87 % взрослых деревьев имеют сильные повреждения крон и корневой системы. Растения находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, а значит, могут угрожать жизни и имуществу горожан.



В конце августа в администрации Центрального округа горожанам был представлен проект реконструкции зеленых насаждений на ул. Урицкого. По окончанию работ улицу украсят 158 крупномерных саженцев черемухи Маака и 775 саженцев рябинника рябинолистного. Состоялись открытые общественные обсуждения по проекту.



16 сентября между МАУ «Горзеленхоз» и ООО «Институт комплексного развития» был заключен контракт на озеленение ул. Урицкого. 25 сентября заказчику был направлен график производства работ. График согласован. Сейчас ведутся фрезировка и удаление пней, потом механизированным способом будут менять старый грунт на новый (около 30 см). В середине октября начнется посадка деревьев: черемухи и рябинника, к концу месяца основные работы завершат.

«Технология высадки зеленых насаждений в уличном озеленении предполагает поэтапность работ. Так, для того, чтобы произвести высадку новых деревьев, нужно полностью из участка линейного озеленения, ограниченного со всех сторон бордюром (так называемой зеленой карты), убрать деревья в неудовлетворительном состоянии, далее, отфрезеровать пни, заменить грунт, подготовить посадочные места и только после этого высадить новые деревья. В связи с тем, что по ул. Урицкого подход к деревьям затруднен, подрядчик не всегда это делает в пределах одной зеленой карты. Работы на объекте ведутся ежедневно, возможны небольшие коррективы в соответствии с выполняемым фактическим объемом, и эти коррективы связаны с трудностями выполнения работ из-за припаркованных автомобилей», – рассказала начальник отдела сопровождения проектов озеленения и благоустройства муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая.



Проект озеленения разработан с учётом истории улицы Урицкого и её айдентики. Предлагается восстановить аллею 158 новыми полноразмерными саженцами черёмухи Маака, а также высадить 775 саженцев рябинника рябинолистного, весной будут высажены газоны.