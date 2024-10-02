Спасенный новосибирскими волонтерами медвежонок вернулся в дикую природу

В реабилитационном центре медвежонка подготовили к жизни в естественной среде.
Осиротевший медвежонок, обнаруженный волонтерами в Болотнинском районе этой весной, был сильно истощен и не имел шансов на самостоятельное выживание. Ветеринарам удалось стабилизировать его состояние, при этом чтобы дать животному шанс вернуться в дикую природу, контакт с человеком для него был максимально ограничен.
В майские праздники специалисты регионального минприроды при помощи Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило и волонтеров АНО «Лохматый Ангел» отправили медвежонка грузовым бортом из аэропорта Толмачево в Центр спасения медвежат-сирот Пажетновых, расположенный в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области.
Ежегодно в Центр Пажетновых поступает от 10 до 16 медвежат, оставшихся сиротами, в основном – по вине человека: лесозаготовительные работы, загонная охота на копытных (звук техники, голоса людей или собаки могут спугнуть медведицу с берлоги, и она никогда не возвратится обратно).
Опасности могут подстерегать медвежат и в более старшем возрасте – уже после выхода семьи из берлоги. Медведица может стать жертвой браконьеров или же медвежата могут отбиться от семьи и потеряться в силу различных обстоятельств. Дальнейшая судьба таких животных, как правило, либо гибель, либо эксплуатация и содержание в неподобающих условиях.
В реабилитационном центре медвежат подготавливают к жизни в природе в соответствии с методикой выхаживания медвежат-сирот для их возвращения в природу, разработанной учеными-биологами Пажетновыми под руководством д.б.н., заслуженного эколога РФ Валентина Сергеевича Пажетнова, который осуществил уникальные многолетние исследования по изучению формирования поведения у медвежат-сирот.
Специалисты Центра неукоснительно соблюдают ряд правил, без которых невозможно вырастить дикого медведя, готового к жизни в природе. Так, например, никогда не разговаривают при своих подопечных: медвежата не должны знать человеческий голос, в противном случае после выпуска в природу, заслышав его в лесу, медведь может выйти на человеческий голос, тем самым спровоцировав опасную ситуацию.
Так выглядела Ника этой весной
С животными работает очень ограниченное количество человек (всего 3 специалиста) и у медвежат не возникает привыкания к «общевидовому» запаху человека. Также у животных формируется оборонительное поведение – нередки случаи, когда отлов молодых медведей осенью для выпуска в естественную среду становится весьма затруднительным мероприятием, но это тот самый ожидаемый и необходимый результат реабилитации.
Еще один главный критерий готовности медвежат к самостоятельной жизни – это их удовлетворительное физическое состояние и вес, что в обязательном порядке контролируется специалистами Центра вместе с командой ветеринаров из Госпиталя дикой природы.
Так, при отправлении Ники в Тверскую область с реабилитационным центром была достигнута договоренность, что при успешной реабилитации она сможет вернуться в Новосибирскую область и обрести свой дом в границах одной из особо охраняемых природных территорий нашего региона.
В минувшее воскресенье, 29 сентября, специалистами Центра спасения медвежат-сирот совместно с представителями министерства природных ресурсов и экологии региона осуществлен выпуск молодой медведицы Ники в природу одного из государственных заказников Новосибирской области.
С момента основания Центра в 1995 году молодая медведица Ника из Новосибирской области стала 310 медведем, вернувшимся на свободу и получившим шанс прожить жизнь настоящего дикого медведя там, где ему и положено жить – в лесах своего родного региона.
Минприроды региона и специалисты Центра спасения медвежат-сирот искренне благодарят всех, кто принимал участие в судьбе Ники!
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