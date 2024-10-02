Спасенный новосибирскими волонтерами медвежонок вернулся в дикую природу

Осиротевший медвежонок, обнаруженный волонтерами в Болотнинском районе этой весной, был сильно истощен и не имел шансов на самостоятельное выживание. Ветеринарам удалось стабилизировать его состояние, при этом чтобы дать животному шанс вернуться в дикую природу, контакт с человеком для него был максимально ограничен.

В майские праздники специалисты регионального минприроды при помощи Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило и волонтеров АНО «Лохматый Ангел» отправили медвежонка грузовым бортом из аэропорта Толмачево в Центр спасения медвежат-сирот Пажетновых, расположенный в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области.

Ежегодно в Центр Пажетновых поступает от 10 до 16 медвежат, оставшихся сиротами, в основном – по вине человека: лесозаготовительные работы, загонная охота на копытных (звук техники, голоса людей или собаки могут спугнуть медведицу с берлоги, и она никогда не возвратится обратно).

Опасности могут подстерегать медвежат и в более старшем возрасте – уже после выхода семьи из берлоги. Медведица может стать жертвой браконьеров или же медвежата могут отбиться от семьи и потеряться в силу различных обстоятельств. Дальнейшая судьба таких животных, как правило, либо гибель, либо эксплуатация и содержание в неподобающих условиях.

В реабилитационном центре медвежат подготавливают к жизни в природе в соответствии с методикой выхаживания медвежат-сирот для их возвращения в природу, разработанной учеными-биологами Пажетновыми под руководством д.б.н., заслуженного эколога РФ Валентина Сергеевича Пажетнова, который осуществил уникальные многолетние исследования по изучению формирования поведения у медвежат-сирот.

Специалисты Центра неукоснительно соблюдают ряд правил, без которых невозможно вырастить дикого медведя, готового к жизни в природе. Так, например, никогда не разговаривают при своих подопечных: медвежата не должны знать человеческий голос, в противном случае после выпуска в природу, заслышав его в лесу, медведь может выйти на человеческий голос, тем самым спровоцировав опасную ситуацию.