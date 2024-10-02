Новосибирцы одобрили создание памятника Георгию Лыщинскому — основателю НЭТИ

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска опубликовал результаты общественного обсуждения проекта размещения элемента монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска – памятного комплекса, посвященного создателю Новосибирского электротехнического института, профессору Георгию Павловичу Лыщинскому.

Разместить памятный комплекс вблизи здания на проспекте Карла Маркса, 30 предложила региональная общественная организация «Ассоциация выпускников НГТУ-НЭТИ».

Общественное обсуждение проводилось 3 по 23 сентября 2024 года. За это время поступили четыре коллективных обращения, которые подписали 279 человек, и четыре – персональных. Новосибирцы одобрили размещение памятного комплекса создателю НЭТИ. Протокол направлен на рассмотрение художественного совета Новосибирска.

Фото: телеграм-канал НГТУ НЭТИ