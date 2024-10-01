Погода помешала: в Новосибирске урожай картофеля снизился на 8,5%

Власти Новосибирской области, где ранее был введен режим ЧС из-за обильных осадков, прогнозируют снижение сбора картофеля по сравнению с прошлым годом на 8,5% в 2024 году, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального минсельхоза.

«В 2023 году сельскохозяйственные производители Новосибирской области (всех форм собственности) собрали 248,4 тыс. тонн картофеля. По прогнозной оценке, показатели объема производства картофеля в 2024 году ожидаются на уровне 227,1 тыс. тонн», – рассказали в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что в экспорте сельхозпродукции из региона наиболее значимые позиции занимают зерновые, масличные и зернобобовые культуры, на которые приходится более 60% новосибирского экспорта АПК.

В министерстве рассказали, что ежегодно профицит зерна и масличных культур ежегодно составляет более миллиона тонн. Однако в связи с трудностями уборки урожая на фоне неблагоприятных погодных условий в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. «Экспорт зерновых культур в текущем году напрямую будет зависеть от собранного объема урожая», – прокомментировали в пресс-службе минсельхоза.