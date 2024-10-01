В Новосибирске протестировали прочность четвертого моста через Обь

В Новосибирске проверили на прочность четвертый мост через реку Обь. Статические и динамические испытания длились три дня, пишет КП-Новосибирск.

«Несущую способность вант и устойчивость пролетных строений проверяли с помощью колонны из 12 груженых песком самосвалов весом 35-38 тонн. Во время динамических испытаний колонна самосвалов неоднократно прошла с правого на левый берег и обратно. Отработаны и проезды через препятствия – самосвалы без торможения проходили по разложенным доскам для замеров реакции пролетных строений на удары от колес спецтехники», – рассказали в группе компаний «ВИС».