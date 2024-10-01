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В Новосибирске протестировали прочность четвертого моста через Обь

Как прошли испытания нового моста?

В Новосибирске проверили на прочность четвертый мост через реку Обь. Статические и динамические испытания длились три дня, пишет КП-Новосибирск.

«Несущую способность вант и устойчивость пролетных строений проверяли с помощью колонны из 12 груженых песком самосвалов весом 35-38 тонн. Во время динамических испытаний колонна самосвалов неоднократно прошла с правого на левый берег и обратно. Отработаны и проезды через препятствия – самосвалы без торможения проходили по разложенным доскам для замеров реакции пролетных строений на удары от колес спецтехники», – рассказали в группе компаний «ВИС».

Специалисты заявили, что мост все испытания прошел. Общую строительную готовность сооружения сейчас оценивают в 96%.

Фото: группа компаний «ВИС»

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