Новосибирцам объявили о серии магнитных бурь в октябре — когда их ждать?

В октябре ожидаются три магнитные бури, которые могут быть дискомфортными для людей с метеозависимостью. Первый этап геомагнитных возмущений придется на период с 5 по 7 октября, пишет АиФ-Новосибирск. Эксперты оценивают уровень бури в 3 балла, такие возмущения характеризуются как сильные.

Второй период солнечной активности начнется 10 октября и будет длиться в течение четырех дней — до 13-го числа включительно. В эти дни прогнозируется 4 уровень бурь, их относят к тяжелым. Третье геомагнитное возмущение продлится с 22 по 26 октября, его мощность составит 3 балла.

Для сохранения хорошего самочувствия в период магнитных бурь эксперты рекомендуют отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков, жареной и жирной пищи, спать по возможности не менее восьми часов и посвящать время прогулкам на свежем воздухе.