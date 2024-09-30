Ежи атакуют: почему в Новосибирске активизировались колючие звери?

Как рассказал VN.ru биолог Алексей Яновский, активность связана с тем, что осенью у них крайне мало добычи. Черви уже спрятались в земле, ящерицы тоже скрываются, все сложнее найти лягушек и жуков. В конце сентября ежи пытаются найти пропитание буквально везде и выходят из своих лесных укрытий. Кроме того, активность животных объясняется их поиском места для зимовки.

«В зимней спячке ёж проводит более шести месяцев. В это время он ничего не ест и не двигается. Спит он, свернувшись клубком, в логове, под глубоким сугробом, как под толстым, пушистым одеялом. Кстати, ёж единственное дикое животное, которое может подпустить человека довольно близко. Но вовсе не потому, что он такой храбрый. Просто ёж плохо видит, больше надеется на свой нюх», — говорит кандидат биологических наук.

Ёж не убегает потому, что у него другой способ защиты: почуяв опасность, он сворачивается в клубок и выставляет острые твёрдые иглы. «Не берите, пожалуйста, ежей на руки. Во-первых, теоретически они кусаются. Кроме этого, совершают пульсирующие движения телом, могут уколоть или напугать. А, в третьих, на кончиках ежовых иголочек обычно не очень стерильно и можно занести инфекцию, поранившись», — предостерегает новосибирский ученый.