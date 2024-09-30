Когда в Новосибирской области подключат к отоплению оставшиеся дома?

О ходе разворота системы отопления главе региона доложил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Евгений Назаров.

Отопительный период 2024-2025 годов начат во всех муниципальных образованиях Новосибирской области. Первыми получили тепло потребители Куйбышевского, Маслянинского, Убинского, Усть-Таркского, Чановского районов. В остальные районы тепло подано в период с 16 по 25 сентября. В муниципальных районах и городских округах, без города Новосибирска, подключено: объекты социальной сферы -100%, жилые дома с центральным отоплением – 99,9%, из 12827 подключены 12 814.

Город Новосибирск, в соответствии с постановлением мэрии, начал отопительный период с 16 сентября. Разворот системы проходит четыре этапа, на сегодняшний день по графику начат четвертый этап. Из 1415 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, молодёжной политики подключено к теплоснабжению 1299, что составляет 91 8%. Из 8099 многоквартирных домов с центральным отоплением подключено 7 822, или 94,2%. Разворот системы отопления закончен, на этой неделе завершатся подключение всех потребителей.

Губернатор потребовал от профильного министерства тщательно отслеживать процесс подачи тепла по отдельным районам и населённым пунктам. Отдельно Андрей Травников заострил внимание на ситуации в военном городке на территории Коченёво. По словам главы района Евгения Антипова, ввод в эксплуатацию новой муниципальной газовой котельной запланирован на начало ноября. Уже сегодня по согласованию с Минобороны РФ запускается в работу ранее действовавшая котельная военного ведомства и в дома пойдёт тепло.

«Сегодня же вечером доложите: сходите в конкретные дома, поговорите с людьми, проверьте батареи и позвоните», – поручил Евгению Антипову глава региона.

В свою очередь мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в городе отключены 84 объекта: по четыре в Октябрьском и Железнодорожном районах, а также 76 – в Ленинском. Планируется, что работы на системе теплоснабжения закончатся сегодня до 20.00.

«Зимой этого года по ситуации на левом берегу Новосибирска мы убедились, что на первый ответ управляющих компаний верить нельзя. Нужно трижды спросить с пристрастием, а потом ещё и проверить. Необходимо проконтролировать настройку внутридомовых систем», – подчеркнул губернатор.