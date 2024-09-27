В этом году капитально отремонтируют больше 350 многоквартирных домов в Новосибирской области

Сегодня специалисты МинЖКХ проконтролировали работы по ремонту фасада на многоквартирном жилом доме Речного Флота («Дом грузчиков») по адресу ул. Фабричная 6 в Новосибирске. Дом построен в 1935 году по проекту архитектора К.Е. Осипова, входит в перечень объектов культурного наследия Новосибирской области. В 2024-2025 гг. подрядная организация выполняет ремонт фасада дома, работы начались в июле, до этого выполнялись подготовительные мероприятия: балконы освобождались от остекления, снимались кондиционеры и рекламные конструкции. Сейчас ведется оштукатуривание фасада по всему периметру здания, работы выполнены на 50%, завершение планируется в 2025 году.