В этом году капитально отремонтируют больше 350 многоквартирных домов в Новосибирской области

В том числе ремонтируют объекты культурного наследия.
«По плану региональной программы капремонта в 2024 году запланирован ремонт 647 конструктивов и инженерных систем в 362 многоквартирных домах. На сегодня выполнены работы 346 видов работ в 231 доме. Работы ведутся и в домах, являющихся объектами культурного наследия», – сообщил начальник управления жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгений Колотов.
Сегодня специалисты МинЖКХ проконтролировали работы по ремонту фасада на многоквартирном жилом доме Речного Флота («Дом грузчиков») по адресу ул. Фабричная 6 в Новосибирске. Дом построен в 1935 году по проекту архитектора К.Е. Осипова, входит в перечень объектов культурного наследия Новосибирской области. В 2024-2025 гг. подрядная организация выполняет ремонт фасада дома, работы начались в июле, до этого выполнялись подготовительные мероприятия: балконы освобождались от остекления, снимались кондиционеры и рекламные конструкции. Сейчас ведется оштукатуривание фасада по всему периметру здания, работы выполнены на 50%, завершение планируется в 2025 году.
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