Стихийную свалку автопокрышек ликвидируют на «Сибирском кольце»

Несанкционированная свалка автомобильных шин на «Сибирском кольце» образовалась много лет назад и разрослась до огромных масштабов – специалисты по охране окружающей среды насчитывали более десяти тысяч штук.



Заключен договор с утилизационной компанией на вывоз и утилизацию шин — большую часть подрядчик уже вывез.



При этом начинается сезон смены автошин, и недобросовестные горожане каждую ночь сваливают на участке изношенную резину.



Экологи планируют организовать дополнительные площадки для приёма утилизированных автомобильных шин от населения и провести профилактические рейды по шиномонтажным организациям, чтобы проверять наличие у них договоров на утилизацию.