Стихийную свалку автопокрышек ликвидируют на «Сибирском кольце»

На фоне сезона смены шин, автовладельцы каждую ночь сваливают на участке отслужившую резину.
Несанкционированная свалка автомобильных шин на «Сибирском кольце» образовалась много лет назад и разрослась до огромных масштабов – специалисты по охране окружающей среды насчитывали более десяти тысяч штук.
Заключен договор с утилизационной компанией на вывоз и утилизацию шин — большую часть подрядчик уже вывез.
При этом начинается сезон смены автошин, и недобросовестные горожане каждую ночь сваливают на участке изношенную резину.
Экологи планируют организовать дополнительные площадки для приёма утилизированных автомобильных шин от населения и провести профилактические рейды по шиномонтажным организациям, чтобы проверять наличие у них договоров на утилизацию.
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