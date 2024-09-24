В новосибирском Толмачево завершается строительство школы площадью почти тринадцать тысяч «квадратов»

По словам первого заместителя министра строительства Новосибирской области Дмитрия Тимонова, Новосибирский район последние два года постоянно прирастает социальными объектами, в том числе, образования. Два года назад в поселке Восход построена школа, рассчитанная на 1 100 мест, теперь строительство развернуто в других населенных пунктах района.

«Сегодня на территории района одновременно ведется строительство сразу трех школ: в селах Толмачево и Марусино, а также в поселке Элитный. С вводом их в эксплуатацию будет создано более 1,5 тысяч новых мест для школьников. Кроме того, определен подрядчик для строительства еще одной школы – в поселке Кудряшовский, вскоре строители приступят к возведению здания», – подчеркнул Дмитрий Тимонов.

Школа в селе Толмачево – один из объектов, который планируется к вводу в 2024 году благодаря нацпроекту «Образование» федерального проекта «Современная школа». Новое здание полностью соответствует данному понятию. Подрядчик ООО «СибРемонтСервис» уже завершил строительно-монтажные работы, заканчивает благоустройство территории, готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию. Школа оснащена самым передовым оборудованием для организации полноценного образовательного процесса. По проекту в здании площадью почти 13 тысяч квадратов обустроены вместительный спортивный зал с тренерской, раздевалками и снарядной, учебные кабинеты, кабинеты творчества и универсальная студия.

Школа – объект долгожданный для местных жителей. Численность населения на территории растет ежегодно, сегодня здесь проживает почти 7 тысяч человек. В данный момент ребятишки учатся в Толмачевской школе № 61, но она работает на пределе возможностей. Ввод новой школы позволит получать образование местным школьникам в более комфортных и доступных условиях.