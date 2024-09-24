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Андрей Травников — о необходимости особого внимания ямочному ремонту дорог в зимний период

Глава минтранса Анатолий Костылевский отметил, что основная техника, которая будет работать зимой, задействована и сейчас.

pixabay.com

На оперативном совещании в правительстве региона о состоянии автомобильных дорог и работе общественного транспорта губернатору доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Андрей Травников поставил задачу перед региональным минтрансом: особое внимание уделить подготовке дорожных служб и техники к проведению ямочного ремонта в зимний период, так как перепады температур часто негативно сказываются на состоянии асфальтового полотна. «Проанализируйте ситуацию: какие технологии применяются, в каких муниципалитетах оборудование и смеси для этих технологий есть, где такие технологии отсутствуют, достаточно ли ресурса, – поручил глава региона. – В том числе, эту работу нужно провести совместно с мэрией Новосибирска – как город готов к зимнему содержанию дорог и к устранению дефектов».

Как доложил Анатолий Костылевский, задача находится на контроле минтранса, ямочный ремонт продолжается и не останавливается. Основная техника, которая будет работать зимой, задействована и сейчас. После того, как осенние работы будут завершены, техника будет переоборудована, самосвалы – под комбинированные дорожные машины. Сейчас также идёт заготовка противогололёдных материалов. 

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