В Новосибирской области одобрили ограничение продажи алкоголя в жилых домах

Ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях, поддержало правительство Новосибирской области на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова.

Как рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, проектом закона предлагается установить ограничение розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями, в объектах общественного питания (за исключением ресторанов, кафе), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, с 22 часов до 9 часов по местному времени. Также изменения предусматривают, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи при оказании услуг общественного питания, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, допускается только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Соответствующие изменения вносятся в Закон Новосибирской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на территории Новосибирской области», а также в статью 3 Закона Новосибирской области «О полномочиях органов государственной власти Новосибирской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Изменения правительством региона поддержаны, законопроект будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание Новосибирской области в установленном порядке.