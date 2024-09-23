Число лесных пожаров в Новосибирской области удалось сократить в десять раз

С начала пожароопасного сезона этого года произошло 37 лесных пожаров на площади 151,21 гектаров, что в 10 раз меньше прошлогодних значений. Кроме того, количество термоточек также сократилось в десятки раз. Добиться этого смогли региональные власти при помощи комплекса мер: противопожарное обустройство, использование фотоловушек, применение системы «Лесохранитель» и многое другое.

«Задача по ликвидации пожаров в течение суток выполняется на 100 %. В регионе используется четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах. Это видеомониторинг, наземный мониторинг, авиационный мониторинг и космический мониторинг. Также проводятся мероприятия по противопожарному обустройству: создание и ремонт лесных дорог, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство и уход за противопожарными минерализованными полосами. При этом особое внимание уделено местам массового пребывания местного населения. Проведено 7623 контрольно-проверочных мероприятия - составлены административные протоколы на 184 лиц, наложено штрафов на сумму 595,0 тыс. рублей», – рассказал исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Максим Яковлев.



Использование фотоловушек, видеокамер, дронов также способствовали сокращению количества лесных пожаров. Современные технологии позволяют установить круглосуточное видеонаблюдение в «проблемных» местах и предотвращать незаконные действия.



В целях обнаружения пожаров и контроля за противопожарной обстановкой был согласован проект о реализации наземного автоматизированного круглосуточного видеомониторинга с интеллектуальным распознаванием пожаров. В качестве пилотного проекта был выбран Куйбышевсский район. Применение системы «Лесохранитель» позволило осуществлять круглосуточный автоматизированный мониторинг и контроль 70 % территории района. По итогам пилотного проекта было зафиксировано снижение количества термоточек на 75 %. «Мы решили масштабировать проект еще на 11 районов. К системе «Лесохранитель» в 2024 году подключены Кыштовский, Венгеровский, Куйбышевский, Барабинский, Убинский, Каргатский, Колыванский, Мошковский, Новосибирский, Северный, Сузунский, Чулымский районы. За считанные секунды система фиксирует возгорание, сообщает оператору, который передает информацию специалистам. Это очень удобно и эффективно», – добавил Максим Яковлев..



Напомним, что заметив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства. Телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Если мобильная связь недоступна, вызвать пожарных можно по номеру – 112.